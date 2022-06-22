Посетители «Ночи музыки» смогут бесплатно отправить открытки с фестиваля

Пункт посткроссинга будет работать 24 июня на стойке почты около Главпочтамта. Фото: «Почта России»

Посетители фестиваля «Ночи музыки» в Екатеринбурге смогут бесплатно отправить открытки с мероприятия в любую точку страны. Об этом сообщает «Почта России».

- Пункт посткроссинга будет работать 24 июня на стойке почты около Главпочтамта, где расположится одна из музыкальных площадок, - говорится в сообщении.

Для фестиваля сделали несколько вариантов открыток. На них написаны ключевые слоганы мероприятия. Посетители «Ночи музыки» смогут не только бесплатно отправить открытки, но и поставить на них специальный почтовый штемпель с символикой Ural Music Night и датой. Открытки можно будет заполнить и опустить в почтовый ящик у Главпочтамта.

- В этом году мы разработали четыре уникальных открытки, отражающих весь спектр эмоций, которые дарит зрителям музыка, – рассказал директор фестиваля Григорий Колмогоров.