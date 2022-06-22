Свердловчане услышат вой сирен в честь жертв Великой Отечественной войны

Спасатели просят уральцев не пугаться. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Во всех муниципалитетах Свердловской области 22 июня завоют сирены. Их включат в знак памяти о жертвах Великой Отечественной войны и всех войн за свободу и независимость России. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- Просьба к жителям Свердловской области сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий и работ, - призывают спасатели.

Сирены завоют в 14:15 по местному времени.

22 июня отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась самая страшная война в истории России, которая стала основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Начиная с 2009 года 22 июня проводится мемориальная акция «Свеча памяти». В рамках нее представители разных общественных организаций приходят к местам, связанным с событиями войны. Традиционно они держат в руках зажженные свечи.

Ранее, 21 июня 2022 года, в Екатеринбурге вечером 21 июня прошла акция «Свеча памяти». На здании городской администрации с помощью света в окнах зажгли даты 1941-1945.