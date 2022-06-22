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Общество22 июня 2022 4:24

В Нижний Тагил привезли корабль для очистки Черноисточинского пруда

Его спустят на воду 23 июня
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Контракт по очистке водохранилища стоит больше 400 миллионов рублей

Контракт по очистке водохранилища стоит больше 400 миллионов рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижний Тагил привезли земснаряд для очистки Черноисточинского водохранилища. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр Владислав Пинаев.

- В четверг спускаем на воду, - написал он.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле очистка Черноисточинского водохранилища начнется в середине июня 2022 года. Уже готов пульпопровод протяженностью три километра. Также оборудована площадка для складирования и осушения донных отложений. Все работы проводятся в рамках комплексного плана экологической реабилитации пруда. Контракт рассчитан на три года. Его стоимость составляет больше 400 миллионов рублей.