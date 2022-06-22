В Нижний Тагил привезли корабль для очистки Черноисточинского пруда

Контракт по очистке водохранилища стоит больше 400 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижний Тагил привезли земснаряд для очистки Черноисточинского водохранилища. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр Владислав Пинаев.

- В четверг спускаем на воду, - написал он.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле очистка Черноисточинского водохранилища начнется в середине июня 2022 года. Уже готов пульпопровод протяженностью три километра. Также оборудована площадка для складирования и осушения донных отложений. Все работы проводятся в рамках комплексного плана экологической реабилитации пруда. Контракт рассчитан на три года. Его стоимость составляет больше 400 миллионов рублей.