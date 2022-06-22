Дорожники перекроют движение на двух свердловских трассах

Дорожники просят уральцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и обращать внимание на знаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожники 22 июня перекроют движение на трассах Екатеринбург-Шадринск-Курган (Р-354) и Екатеринбург-Тюмень (Р-351). Там будет действовать реверсивное движение, сообщает Уралуправтодор.

- На автодороге Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган, на переезде, 55 километре трассы, запланировано проведение работ с 11:00 до 17:00, - говорится в сообщении.

По данным «Уральского меридиана», на автодороге, ведущей в Тюмень, ограничение будет действовать на 48 километре и в районе железнодорожного переезда с 09:00 до 17:00.

Дорожники просят уральцев с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимание на знаки, соблюдать скоростной режим и правила.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге перекрыли движение по улице Хасановская от дома № 22 до улицы Шаумяна. Ограничения будут действовать до 31 июля.