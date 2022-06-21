Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2022 20:54

У столбов в центре Екатеринбурга меняют декоративные украшения

Чугунные декорации сняли строители
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Чугунные декорации сняли строители.

Чугунные декорации сняли строители.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У столбов в Екатеринбурге меняют декоративные украшения. Как сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург» на улице 8 Марта между Малышева и Ленина строители сняли чугунные декорации.

Столбы находятся в центре Екатеринбурга.

Столбы находятся в центре Екатеринбурга.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге вечером 21 июня прошла акция «Свеча памяти», посвященная началу Великой Отечественной войны. На здании городской администрации окнами зажгли даты 1941-1945.

На месте работали строители.

На месте работали строители.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около двух тысяч жителей столицы Урала со свечами в руках прошлись по проспекту Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года.