В Полевском женщина ушла в лес и пропала

В этот день она была предположительно одета в розовые кроссовки. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Полевском пропала Чалышева (Балабанова) Светлана Аркадьевна. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», женщина ушла 21 июня в лес и пропала.

В этот день она была предположительно одета в розовые кроссовки, бордовые штаны и коричневый пуховик.

Особые приметы:

Рост: 190 сантиметров

Телосложение: нормальное

Цвет волос: свело-русый с проседью

Цвет глаз: карий

Всем, кому-либо известно о местонахождении Чалышевой (Балабановой) Светланы Аркадьевны, просьба сообщить по телефону, указанному в ориентировке, или инфоргу поиска Анастасии (Рысь) 8-982-457-89-64.

Ранее мы писали, что в Березовском ищут пропавшего Белоусова (Швец) Владимира Владимировича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 35-летнего мужчины ничего неизвестно с 18 июня 2022 года.