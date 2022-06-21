В Екатеринбурге на Макаровском мосту протестировали новую подсветку

Видео с места событий показал Евгений Куйвашев. Фото: скрин с видео

В Екатеринбурге на Макаровском мосту протестировали новую подвестку. Видео места событий опубликовал в своем ТГ-канале губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- По-моему, круто получилось. Будем устраивать световые шоу. Может быть, наши уличные художники что-нибудь придумают, - написал глава региона.

Напомним, что в октябре 2021 года в Екатеринбурге закончилась целая эпоха – реконструкция Макаровского моста. В 12.00 движение по нему торжественно открыли мэр Алексей Орлов и исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков.