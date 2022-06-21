На место оперативно приехали три пожарные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде из горящей многоэтажки эвакуировали 15 человек. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 21 июня в 20:31 на улице Мира.

- На площади 12 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 3-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и 18 сотрудников, которые с помощью специальных устройств спасли пятерых жильцов. Огонь был потушен в течение двух минут. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Полевском из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек, в том числе семь детей. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Коммунистическая поступило в диспетчерскую 9 июня в 17:05.