В Березовском ищут пропавшего 35-летнего мужчину с двойной фамилией

В день пропажи он был одет в светло-серую футболку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Березовском ищут пропавшего Белоусова (Швец) Владимира Владимировича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 35-летнего мужчины ничего неизвестно с 18 июня 2022 года.

В день пропажи он был одет в светло-серую футболку, черную куртку, темно-серые спортивные штаны и черные кроссовки.

Особые приметы:

Рост: 180 сантиметров

Телосложение: нормальное

Цвет волос: темно-русый

Цвет глаз: карий

Всем, кому-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефону, указанному в ориентировке, или инфоргу поиска Наталье (Пума) 8-904-383-17-48.

Ранее мы писали, что В Екатеринбурге завершились поиски Панькина Виктора Анатольевича. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», 66-летний мужчина пропал в микрорайоне Уралмаш.