В Верхней Салде молодой водитель на ВАЗ сбил 16-летнюю девушку

Девушка ждала врача вместе с мамой. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Верхней Салде молодой человек на легковушке ВАЗ-21101 сбил 16-летнюю девушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, ДТП произошло 21 июня в 16:20 на улице Карла Маркса, 1.

- С травмами пешеход доставлена в ЦГБ города Верхняя Салда для оказания медицинской помощи, - рассказали в ГИБДД.

Оказалось, что девушка ждала врача вместе с мамой. Женщина пошла в магазин и сказала дочери ее ждать, но та не послушалась пошла к маме навстречу.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв в момент аварии. Молодой человек рассказал, что девушка выбежала на дорогу неожиданно, он затормозил, но было уже поздно.