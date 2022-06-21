На трассе возле ТЦ «Мега» иномарка столкнулась с микроавтобусом

Обошлось без пострадавших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дублере улицы Металлургов утром 21 июня произошло ДТП. Как сообщает «КП-Екатеринбург» ГИБДД Екатеринбурга, иномарка Hyundai Getz столкнулась микроавтобусом.

- Обошлось без пострадавших, - рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее мы писали, что В Свердловской области 23 в Ачитском районе на 194 км автодороги Пермь-Екатеринбург автомобиль «Форд Транзит», выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ман».

На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели процедуру освидетельствования водителя автомобиля «Ман» на состояние опьянения, мужчина был трезв.