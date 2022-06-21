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Происшествия21 июня 2022 16:29

На трассе возле ТЦ «Мега» иномарка столкнулась с микроавтобусом

ДТП обошлось без пострадавших
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Обошлось без пострадавших.

Обошлось без пострадавших.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дублере улицы Металлургов утром 21 июня произошло ДТП. Как сообщает «КП-Екатеринбург» ГИБДД Екатеринбурга, иномарка Hyundai Getz столкнулась микроавтобусом.

- Обошлось без пострадавших, - рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее мы писали, что В Свердловской области 23 в Ачитском районе на 194 км автодороги Пермь-Екатеринбург автомобиль «Форд Транзит», выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ман».

На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели процедуру освидетельствования водителя автомобиля «Ман» на состояние опьянения, мужчина был трезв.