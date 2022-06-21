В Ирбите осудили 46-летнего местного жителя, который до смерти забил свою сожительницу

Мужчина сначала признал свою вину, а позже попытался придумать версию о том, что пострадавшая сама получила тяжелые травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите осудили 46-летнего местного жителя, который до смерти забил свою 39-летнюю сожительницу, инцидент произошел в октябре прошлого года. Тогда пара, будучи нетрезвой, затеяла бытовой конфликт. Поводом стало то, что женщина потеряла телефон, а также начала выпивать без своего спутника.

- На почве конфликта злоумышленник нанес сожительнице множественные удары, в результате чего здоровью женщины был причинен тяжкий вред, и от полученных повреждений она скончалась на месте происшествия, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

Мужчина сначала признал свою вину, а позже попытался придумать версию о том, что пострадавшая получила тяжелые травмы при падении, однако экспертиза не подтвердила его слова.

- Суд, рассмотрев собранные доказательства, счел их достаточными для вынесения в отношении подсудимого обвинительного приговора. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - добавили в следственном комитете.