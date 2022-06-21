Краснознаменную группу в Екатеринбурге могут вернуть на историческое место на Плотинке

Краснознаменная группа стояла на Плотинке 40 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае в Екатеринбурге закончилось голосование по выбору нового места для Краснознаменной группы. Им стала площадь Первой Пятилетки. Однако сегодня, 21 июня, на заседании Городской Думы Екатеринбурга мэра Алексея Орлова попросили не спешить с установкой памятника на новом месте.

- Я прочитал заключение, которое от 2019 года направили в горхоз и я не очень ему доверяю, - сказал депутат Александр Колесников. - Я вас очень прошу, товарищ Орлов, не принимайте пока окончательное решение по месту размещения Краснознаменной группы и позвольте нам все-таки заказать экспертизу свою по Плотине, которая сможет подтвердить или опровергнуть предыдущее заключение. Такие НИИ у нас есть, которые имеют специальную лицензию на допуск туда в том числе. Комиссия горхоза вас проинформирует по итогам. Прошу взять паузу.

- Давайте, согласен, - ответил Алексей Орлов.

Краснознаменная группа была установлена на Плотинке в 1973 году. В 2013 году ее демонтировали, чтобы установить часы, отсчитывающие время до Олимпиады в Сочи. После этого жители города неоднократно выступали за ее возвращение. Однако установить Краснознаменную группу на изначальное место в мэрии не решились из-за состояния Плотины – требовался ремонт машинного отделения, над которым памятник и стоял.