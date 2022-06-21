Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2022 13:48

Телеканал ТНТ проведет в Екатеринбурге кастинг на новое шоу о любви

Уральцев от 18 до 35 лет приглашают стать частью большого проекта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Примечательно, что победитель шоу получит серьезный денежный приз

Примечательно, что победитель шоу получит серьезный денежный приз

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральный канал ТНТ проведет в Екатеринбурге кастинг на новое шоу о любви. Уральцев приглашают стать частью большого проекта, съемки которого будут длиться в течение нескольких месяцев в экзотической стране.

- Мы ищем тех, кто разочаровался в любви и оставил попытки построить идеальные отношения. У участников проекта будет возможность разобраться в себе, понять, что пошло не так и, возможно, исправить это с новым партнером. Для этого будут созданы все условия: живописные пейзажи, роскошная вилла, 11 интересных и ярких личностей, - сообщают в PR-службе телеканала ТНТ.

Примечательно, что победитель шоу получит серьезный денежный приз, в кастинге могут поучаствовать молодые люди от 18 до 35 лет. Для участия в шоу нужно быть готовым сделать небольшой перерыв в работе или учебе, а также иметь действующий загранпаспорт.