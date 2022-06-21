Телеканал ТНТ проведет в Екатеринбурге кастинг на новое шоу о любви

Примечательно, что победитель шоу получит серьезный денежный приз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральный канал ТНТ проведет в Екатеринбурге кастинг на новое шоу о любви. Уральцев приглашают стать частью большого проекта, съемки которого будут длиться в течение нескольких месяцев в экзотической стране.

- Мы ищем тех, кто разочаровался в любви и оставил попытки построить идеальные отношения. У участников проекта будет возможность разобраться в себе, понять, что пошло не так и, возможно, исправить это с новым партнером. Для этого будут созданы все условия: живописные пейзажи, роскошная вилла, 11 интересных и ярких личностей, - сообщают в PR-службе телеканала ТНТ.

Примечательно, что победитель шоу получит серьезный денежный приз, в кастинге могут поучаствовать молодые люди от 18 до 35 лет. Для участия в шоу нужно быть готовым сделать небольшой перерыв в работе или учебе, а также иметь действующий загранпаспорт.