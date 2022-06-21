Дворец культуры Железнодорожников в Екатеринбурге станет одной из площадок фестиваля Ural Music Night

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «РЖД»

Свердловская магистраль во второй раз примет на своих площадках фестиваль Ural Music Night. На открытой сцене перед зданием ДКЖ с 17:40 до 23:00 будут играть молодые российские рок-группы: «Залив», «Макодзеба», «Парнишка», «Electrolith» и др. Хедлайнер – московская группа «Свидание».

В большом концертном зале Дворца будет представлен широкий диапазон современной музыки из Сибири: от инди-попа до поп-рока и электроники. С 20:00 до 00:00 на площадке выступят коллективы «Соль морей», «SOYKA», «ЛИЦАХРИЗАНТЕМ», «Немой» и др.

В малом зале с 20:30 до 00:00 будет звучать джаз во всем своем многообразии – от классических ритмов до смелых экспериментов и авангарда. На сцене выступят «Квартет Арсения Владимирова», «Imaginary Friends Orchestra», «Шаньгин-трио», «PCHBLK», «Секстет Юрия Пушкарева».

Напомним, в октябре 2021 года концерты в рамках фестиваля Ural Music Night проходили на двух площадках Свердловской железной дороги – на вокзале Екатеринбург и в ДКЖ. В общей сложности мероприятия, которые проводились в формате «COVID-free», посетили более 1,5 тыс. человек.