В Нижнем Тагиле ищут родственников пожилой женщины, потерявшей память

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает родственников пожилой женщины, которая потеряла память. Пенсионерку доставили в медицинское учреждение в поселке Сухоложский 4 июня. Сама она не может сообщить о себе никаких данных.

- В полицию никаких обращений об уходе не поступало. Просьба ко всем, кто узнал эту женщину, знает о ее месте проживания, обратиться в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону (3435)47-71-02, либо по телефону 102 с любого оператора сотовой связи, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее стало известно, что в селе Малобрусянское пропала 35-летняя Кристина Соловьева. Мать двоих детей не выходит на связь с вечера 18 июня. В село она приехала к матери, но потом ушла в магазин и исчезла. Поиском женщины занимаются отряд «Прорыв» и отдел полиции Заречного.