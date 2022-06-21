В Екатеринбурге в августе выберут почетного жителя города

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге определили основных претендентов на звание почетного жителя уральской столицы в 2022 году. Известно, что награду вручают за особые заслуги и выдающиеся достижения в экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

- Различными городскими общественными объединениями выдвинуто 14 кандидатов. Наша задача – выбрать из списка не менее двух кандидатур и представить в городскую Думу, которая определит самого достойного номинанта на заседании 9 августа, - рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

В «финал» вошли генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина», кандидат технических наук Николай Клейн, а также генеральный директор АО Группа «Синара», доктор экономических наук, про

- Остальным кандидатам из представленного списка будут направлены благодарственные письма, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.