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Общество21 июня 2022 12:36

В Свердловской области до конца 2022 года появятся 18 новых ФАПов

Всего на них потратят 159 миллионов рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Быстровозводимая модульная конструкция представляет собой современный мобильный лечебный пункт площадью 71 квадратный метр

Быстровозводимая модульная конструкция представляет собой современный мобильный лечебный пункт площадью 71 квадратный метр

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области до конца 2022 года установят 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов из металла. Их появление стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, она рассчитана до 2025 года. Всего на них потратят 159 миллионов рублей.

- Быстровозводимая модульная конструкция представляет собой современный мобильный лечебный пункт площадью 71 квадратный метр, состоящий из комфортных пространств, включая зону ожидания, кабинета приема и процедурного кабинета, - рассказали в департаменте информационной политики по Свердловской области.

Один из современных ФАПов уже установили в поселке Лесозавод под Асбестом, всего же там проживает 256 человек. Кстати, всего на сегодняшний день в регионе работают 580 фельдшерско-акушерских пунктов.