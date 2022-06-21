В Свердловской области до конца 2022 года появятся 18 новых ФАПов

Быстровозводимая модульная конструкция представляет собой современный мобильный лечебный пункт площадью 71 квадратный метр Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области до конца 2022 года установят 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов из металла. Их появление стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, она рассчитана до 2025 года. Всего на них потратят 159 миллионов рублей.

- Быстровозводимая модульная конструкция представляет собой современный мобильный лечебный пункт площадью 71 квадратный метр, состоящий из комфортных пространств, включая зону ожидания, кабинета приема и процедурного кабинета, - рассказали в департаменте информационной политики по Свердловской области.

Один из современных ФАПов уже установили в поселке Лесозавод под Асбестом, всего же там проживает 256 человек. Кстати, всего на сегодняшний день в регионе работают 580 фельдшерско-акушерских пунктов.