На Урале выявлено еще 87 случаев COVID-19

Из больниц и ковидных госпиталей выписано 79 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 87 случаев COVID-19. В Екатеринбурге коронавирус лабораторно подтвердился у 21 жителя.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев заболевания составило 446 770 человека, - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавируской инфекцией.

Из больниц и ковидных госпиталей выписано 79 человек. Общее число выписанных достигло 434 506 пациентов.

Случаев смерти больных COVID-19 за минувшие сутки не зарегистрировано. Общее число случаев – 10 756.