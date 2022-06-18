В Екатеринбурге на встрече с бывшей женой Моргенштерна* поклонники устроили давку

Брак Дилары с рэпером распался спустя 7 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшая жена Моргенштерна* Дилара Зинатуллина встретилась с поклонниками Екатеринбурге. Известная блогер посетила столицу Урала в рамках мероприятия «Летний праздник красоты» от «Л'Этуаль», чтобы поделиться секретами своей красоты.

На встрече было по-настоящему жарко. Известная модель и блогер должна была выйти к фанатам в 15:00. Но еще за час до начала мероприятия множество в ТРЦ VEER Mall собралось около 200 человек. Молодые парни и девушки утроили настоящую давку. На встречу пришли , как студенты, так и школьники, желающие увидеть любимую звезду.

Моргенштерн* и Дилара поженились в конце августа 2021 года, но спустя семь месяцев развелись. По словам Дилары, причиной развода стали рутина и повседневность, переезд Алишера за границу только усугубил положение.

Очередь в магазин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако позднее рэпер публично признался, что изменил жене. Затем артист вновь сделал Диларе предложение. Однако она отказала. Тогда Моргенштерн пригрозил, что убьет ее, если она вступит в отношения с другим мужчиной.

*признан в России иностранным агентом.

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