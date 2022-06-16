На ПМЭФ показали вышитую карту России, над которой работали уральские мастерицы

Над этим фрагментом карты работали три рукодельницы из Екатеринбурга и Шалинского городского округа. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме посетителям представили уникальную карту России. Дело в том, что она была… вышита узорами на огромном полотне. И у каждого региона был свой узор.

- Полотно размером 3 на 6,7 метра привезла чувашская делегация – инициаторы проекта. Общая площадь карты – чуть больше 20 квадратных метров, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Фрагмент с изображением Свердловской области создавали три рукодельницы из Екатеринбурга и Шалинского городского округа. Они работали над полотном в Центре традиционной культуры Среднего Урала.

Всего над вышитой картой трудились более 200 мастеров со всех уголков России. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- На белом полотне канвы вышит малый герб Свердловской области и географическое символы, которые представляют природные богатства региона: лиственные и хвойные леса, уральские горы, промышленность и камни-самоцветы, - добавляют в департаменте информационной политики. - Наша карта в высоту 55 сантиметров, а в ширину – чуть больше 40. Основные цвета, которые использовались при создании карты – красный и чёрный.

Всего же над полотном работали больше 200 мастеров со всех уголков страны.