Ветеран рассказал о качестве социального такси в Екатеринбурге

Владимир Бочкарев на протяжении двух лет активно пользуется услугам социального такси. Фото6 ИА "Уральский меридиан"

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бочкарев воспользовался услугами социального такси в Екатеринбурге и поделился своим мнением по поводу работы сервиса с ИА «Уральский меридиан».

Социальное такси работает в Екатеринбурге с мая 2019 года, с той поры Бочкарев пользуется его услугами по несколько раз в неделю. На такси ветеран ездит в районную поликлинику, госпиталь, социальные службы, а также по любым другим делам.

- Это очень полезная услуга. Всех операторов этого такси я знаю по голосам и именам: Света, Ирина, Марина, Фая, - рассказывает Владимир Бочкарев.

Отметим, что право бесплатного проезда на социальном такси имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, бывшие узники нацистских концлагерей, бывшие несовершеннолетние узники гетто и других мест принудительного содержания, которые использовали фашисты.

В Свердловской области социальное такси используется в следующих городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхняя Пышма, Березовский, Каменск-Уральский, Арамиль, Ревда, Среднеуральск.