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Общество6 июня 2022 10:40

Ветеран рассказал о качестве социального такси в Екатеринбурге

94-летний Владимир Бочкарев воспользовался услугами сервиса
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Владимир Бочкарев на протяжении двух лет активно пользуется услугам социального такси. Фото6 ИА "Уральский меридиан"

Владимир Бочкарев на протяжении двух лет активно пользуется услугам социального такси. Фото6 ИА "Уральский меридиан"

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бочкарев воспользовался услугами социального такси в Екатеринбурге и поделился своим мнением по поводу работы сервиса с ИА «Уральский меридиан».

Социальное такси работает в Екатеринбурге с мая 2019 года, с той поры Бочкарев пользуется его услугами по несколько раз в неделю. На такси ветеран ездит в районную поликлинику, госпиталь, социальные службы, а также по любым другим делам.

- Это очень полезная услуга. Всех операторов этого такси я знаю по голосам и именам: Света, Ирина, Марина, Фая, - рассказывает Владимир Бочкарев.

Отметим, что право бесплатного проезда на социальном такси имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, бывшие узники нацистских концлагерей, бывшие несовершеннолетние узники гетто и других мест принудительного содержания, которые использовали фашисты.

В Свердловской области социальное такси используется в следующих городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхняя Пышма, Березовский, Каменск-Уральский, Арамиль, Ревда, Среднеуральск.