Жительница Нижнего Тагила 10 дней искала труп сына

Мать погибшего обвиняет полицию Нижнего Тагила в бездействии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Нижнего Тагила Ирина Петухова 10 дней искала труп своего 41-летнего сына Юрия Зудова, который выпал из окна 2 мая. Полицейские не сообщили вовремя женщине о гибели сына. Семья обнаружила труп мужчины в морге только 12 мая. Об этом пишет информационное агентство TagilCity.ru.

События развивались следующим образом: 1 мая Юрий ушел из дома и пропал. Заявление о пропаже в полицию подала его мать через неделю. 12 мая искать мужчину отправились зять и племянник тагильчанки, они заехали в морг, где им сказали, что 2-го числа поступило тело, однако смотреть его посетители не стали, так как подумали, что в тот день Юрий погибнуть не мог.

В тот же день родственники отправились в полицию, куда ранее обращалась Ирина Петухова, и там им сообщили, что тело Юрия опознали еще 5 мая. В итоге погибшего тагильчанина похоронили только 17 мая. Теперь мать погибшего обвиняет стражей порядка в бездействии.