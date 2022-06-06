На Первомайской пожар произошел к помещении кальянной

Во время пожара было повреждено имущество кальянной, расположенной в подвальном помещении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 6 июня, пожар произошел в помещении кальянной на улице Первомайской. Огонь распространился на площади два квадратных метра.

- В 09:11 поступило сообщение о пожаре. Повреждено имущество кальянной, расположенной в подвальном помещении административного здания, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место пожарные за семь минут локализовали огонь. Через две минуты после этого они ликвидировали открытое горение. В 10:20 спасатели завершили разбор сгоревших конструкций. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

О пострадавших не сообщается.