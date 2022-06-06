В Екатеринбурге пропала 80-летняя бабушка

Фото: Лиза Алерт
В Екатеринбурге пропала 80-летняя Новоселова (Лугинина) Галина Борисовна. О ее местонахождении ничего неизвестно с 5 июня. Ее поисками занимаются волонтеры «Лиза Алерт».
- Была одета в темно-голубую куртку, черные спортивные штаны, черно-бежевые тапочки и черный берет, - сообщается в ориентировке.
Также отмечается, что бабушка нуждается в медицинской помощи
Приметы:
Рост: 164 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: карие
Волосы: седые
Если вы знаете, где может находиться Галина Борисовна, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.