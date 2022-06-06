В Екатеринбурге пропала 80-летняя бабушка

Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге пропала 80-летняя Новоселова (Лугинина) Галина Борисовна. О ее местонахождении ничего неизвестно с 5 июня. Ее поисками занимаются волонтеры «Лиза Алерт».

- Была одета в темно-голубую куртку, черные спортивные штаны, черно-бежевые тапочки и черный берет, - сообщается в ориентировке.

Также отмечается, что бабушка нуждается в медицинской помощи

Приметы:

Рост: 164 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: седые

Если вы знаете, где может находиться Галина Борисовна, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.