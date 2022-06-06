Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
На здоровье6 июня 2022 9:44

Диетолог назвала лучшее средство от жажды

Елена Соломатина рассказала, как лучше всего утолять жажду
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Диетолог рассказала, как можно быстро утолить жажду летом

Диетолог рассказала, как можно быстро утолить жажду летом

Фото: Евгения ГУСЕВА

Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем лучше всего утолять жажду. По словам специалиста, самым лучшим средством для утоления жажды является обычная столовая вода с умеренной степенью содержания минералов.

Минеральная вода – не лучшее средство, чтобы утолить жажду, пишет издание NEWS.ru. Тем более, человек не сможет сделать это при помощи сладких газированных напитков с большим содержанием сахара, так как он спровоцирует еще большую жажду, а также может принести вред здоровью.

Газация, по словам Соломатиной, раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта, поэтому всасывание сахара происходит быстрее. Также газированные напитки содержат химию, которая вредна для здоровья.

Специалист отметила, что людям с инсулинорезистентностью, преддиабетическим состоянием и диабетом не стоит пить газированную воду «Тархун».