Диетолог назвала лучшее средство от жажды

Диетолог рассказала, как можно быстро утолить жажду летом Фото: Евгения ГУСЕВА

Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем лучше всего утолять жажду. По словам специалиста, самым лучшим средством для утоления жажды является обычная столовая вода с умеренной степенью содержания минералов.

Минеральная вода – не лучшее средство, чтобы утолить жажду, пишет издание NEWS.ru. Тем более, человек не сможет сделать это при помощи сладких газированных напитков с большим содержанием сахара, так как он спровоцирует еще большую жажду, а также может принести вред здоровью.

Газация, по словам Соломатиной, раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта, поэтому всасывание сахара происходит быстрее. Также газированные напитки содержат химию, которая вредна для здоровья.

Специалист отметила, что людям с инсулинорезистентностью, преддиабетическим состоянием и диабетом не стоит пить газированную воду «Тархун».