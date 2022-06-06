Дом на Эльмаше исключили из программы приватизации

Речь идет о доме на улице Шефская, 8 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дом на улице Шефская, 8 исключили из программы приватизации. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в мэрии.

- Там нечего расселять, старое муниципальное помещение, - объяснили там.

В мэрии отметили, что там никто не живет. Несмотря на это дом на Шефской был включен в план комплексного развития территорий, поэтому сейчас его нужно исключить.

Ранее жители четырех домов на Эльмаше отказались участвовать в проекте реновации. Это дома Шефская, 47, Шефская,10/Краснофлотцев, 34 и Краснофлотцев, 36 и Донская, 7.

В рамках программы комплексного развития территории (КРТ) девелоперам отдадут под застройку новыми жилыми комплексами три участка на Уралмаше и Эльмаше. Сейчас там стоят дома, построенные еще в 40-50-х годах.