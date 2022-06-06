Товары и услуги от билайна появились на маркетплейсе Wildberries

Фото: пресс-служба «Билайн»

Оператор «Билайн» заключил соглашение с маркетплейсом Wildberries. Теперь для покупателей доступны товары и услуги, представленные в интернет-магазине «Билайна», включая новинки среди смартфонов, а также аксессуары.

Среди товаров, которыми пополнился каталог Wildberries, смартфоны известных брендов, типа, Xiaomi, Samsung, Nokia, ZTE, Apple и так далее. Клиент может забрать товар привычным для себя способом: доставка курьером по адресу или в пункт выдачи заказов.

- Выход на Wildberries – серьезный шаг к укреплению позиций «Билайна» в сфере интернет-торговли. Предполагаем, что партнерство с крупнейшим в России маркетплейсом откроет для наших клиентов новые возможности по приобретению товаров, - рассказал руководитель по развитию платформ электронной коммерции Вадим Деревцов.

Покупатели также могут связаться с поддержкой «Билайна» и получить оперативный ответ по продукции, представленной на Wildberries. В обозримом будущем планируется запуск различных промо-акций со скидками на товары оператора.

Это уже не первый маркетплейс, где представлен «Билайн». Так, товары и услуги, представленные в интернет-магазине оператора, уже есть и в других онлайн-ритейлерах.

ВАЖНО!

Доставка может быть платной и осуществляется силами ООО «Вайлдберриз». Подробности на сайте https://www.wildberries.ru/

ООО «Вайлдберриз», ОГРН 1067746062449, 142181, Московская область, г. Подольск, деревня Коледино, Территория Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр. 1.