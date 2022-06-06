В Екатеринбург привезли зараженные киви из Ирана

В столицу Урала прибыла партия из трех тонн фруктов Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

В Екатеринбург привезли из Ирана три тонны зараженных киви. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- Обнаружен карантинный вредный организм - тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona), - говорится в сообщении.

Зараженные фрукты обнаружили 3 июня специалисты при осмотре продукции. Однако зараженные киви допустили к продаже, так как тутовая щитовка не опасна для человека. Россельхознадзор напомнил, что фрукты нужно тщательно промывать водой перед употреблением.

Ранее, в апреле 2022 года, в Свердловскую область из Ирана также привезли опасные киви. Фрукты были заражены карантинным вредителем – тутовой щитовкой. Насекомое было в мертвом виде.