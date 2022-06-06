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Общество6 июня 2022 7:51

В Екатеринбург из Краснодарского края привезли 381 попугая

Птиц отправят индивидуальному предпринимателю и в зоомагазин
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Через грузовой терминал «Кольцово» в Екатеринбург доставлена партия декоративных попугаев

Через грузовой терминал «Кольцово» в Екатеринбург доставлена партия декоративных попугаев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург из Краснодарского края привезли 381 попугая. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

- 4 июня 2022 года через грузовой терминал аэропорта «Кольцово» в Екатеринбург доставлена партия декоративных попугаев (волнистые, неразлучники, какарики, кореллы) в количестве 381 голов из Краснодарского края, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте Управления Россельхознадзора по Свердловской области провели проверку и не выявили нарушений в доставленной партии попугаев.

Как уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, птиц отправят из аэропорта к одному из индивидуальных предпринимателей столицы Урала и в зоомагазин.