Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июня 2022 7:43

Над Сургутом пассажирский Boeing-735 столкнулся с птицей

Ситуацию проверяет транспортная прокуратура
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения самолета с птицей

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения самолета с птицей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над городом Сургут в ХМАО в 21:30 5 июня пассажирский лайнер Boeing-735, выполнявший рейс из Сургута в Самару, столкнулся с птицей на территории аэропорта имени Салманова. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Во время полета командир экипажа лайнера сообщил диспетчерам информацию о том, что самолет, возможно, столкнулся с птицей. После этого борт направился в пункт назначения.

После этого проверку организовала Уральская транспортная прокуратура, сотрудники которой обнаружили на территории воздушной гавани Сургута останки птицы. Сейчас специалисты надзорного ведомства проверяют исполнение законодательства о безопасности полетов.