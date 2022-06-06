Над Сургутом пассажирский Boeing-735 столкнулся с птицей

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения самолета с птицей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над городом Сургут в ХМАО в 21:30 5 июня пассажирский лайнер Boeing-735, выполнявший рейс из Сургута в Самару, столкнулся с птицей на территории аэропорта имени Салманова. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Во время полета командир экипажа лайнера сообщил диспетчерам информацию о том, что самолет, возможно, столкнулся с птицей. После этого борт направился в пункт назначения.

После этого проверку организовала Уральская транспортная прокуратура, сотрудники которой обнаружили на территории воздушной гавани Сургута останки птицы. Сейчас специалисты надзорного ведомства проверяют исполнение законодательства о безопасности полетов.