Начальника службы безопасности автовокзала в Екатеринбурге обвиняют в получении взятки

В отношении взяткодателя следствие не стало возбуждать дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начальника службы безопасности транспортного предприятия обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Обвиняемый с 2017 года занимает должность начальника службы безопасности ГУП «СООПА», осуществляет руководство мероприятиями по обеспечению безопасности объектов транспорта и наделен организационно-распорядительными функциями, - говорится в сообщении.

В феврале 2021 года предприятие заключило договор с другим юридическим лицом. ГУП «СООПА» должно было охранять один из автовокзалов Екатеринбурга. В это же время обвиняемый потребовал от директора юрлица заплатить ему, чтобы он не нашел нарушений в деятельности автовокзала.

В итоге обвиняемый получил с февраля по июнь 2021 года от директора организации около 100 тысяч рублей. Уголовное дело уже передано в суд. В отношении взяткодателя следствие не стало возбуждать дело в связи с деятельным раскаянием и оказанием содействия в расследовании.