Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июня 2022 7:43

Начальника службы безопасности автовокзала в Екатеринбурге обвиняют в получении взятки

Ему заплатили около 100 тысяч рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В отношении взяткодателя следствие не стало возбуждать дело

В отношении взяткодателя следствие не стало возбуждать дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начальника службы безопасности транспортного предприятия обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Обвиняемый с 2017 года занимает должность начальника службы безопасности ГУП «СООПА», осуществляет руководство мероприятиями по обеспечению безопасности объектов транспорта и наделен организационно-распорядительными функциями, - говорится в сообщении.

В феврале 2021 года предприятие заключило договор с другим юридическим лицом. ГУП «СООПА» должно было охранять один из автовокзалов Екатеринбурга. В это же время обвиняемый потребовал от директора юрлица заплатить ему, чтобы он не нашел нарушений в деятельности автовокзала.

В итоге обвиняемый получил с февраля по июнь 2021 года от директора организации около 100 тысяч рублей. Уголовное дело уже передано в суд. В отношении взяткодателя следствие не стало возбуждать дело в связи с деятельным раскаянием и оказанием содействия в расследовании.