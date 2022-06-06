В Свердловской области вырос спрос на учителей и почтальонов

Число предложений работы для почтальонов выросло в сравнении с прошлым годом на 88% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области в мае число открытых вакансий сократилось на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Однако спрос на некоторые профессии вырос. Среди них учителя, почтальоны и резчики, сообщает сервис по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру».

- При общем снижении числа вакансий прирост заметен только у учителей - на 23%, почтальонов - на 88% и резчиков - на 18%, - говорится в сообщении.

Сильнее всего спрос упал на врачей - на 28% и продавцов - на 53%. При этом активность соискателей растет. Отклик на одну вакансию увеличился на 34%, а количество резюме – на 50%.

Резюме курьеров стало больше на 74%, грузчиков — на 65%, водителей – на 59%, кладовщиков — на 58%, упаковщиков — на 51%, комплектовщиков — на 42%, администраторов — на 37%, а кассиров — на 33%.

Специалисты считают, что такая активность соискателей связана с уходом с рынка некоторых брендов и сложностями в сфере логистики.