На Урале мужчина упал в затопленный карьер

Участников спасательной операции и упавшего мужчину доставил на берег очевидец Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Урале накануне, 5 июня, в затопленный карьер упал мужчина. Вызволять его пришлось спасателям, так как сам он выбраться не смог. К счастью, при падении он избежал тяжелых травм и попросил о помощи очевидцев.

- Огнеборцам 15-го пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о мужчине, упавшем на склон затопленного карьера у поселка Покровск-Уральский. Прибывшие огнеборцы с помощью спасательных веревок спустились к пострадавшему, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели обвязали мужчину двойной спасательной петлей и спустили в лодку, где его ожидал неравнодушный очевидец. Он доставил уральца и участников спасательной операции на берег.

Напомним, в мае в Кушве две женщины перелезли через ограждение на смотровой площадке в Чумпинском карьере и сорвались. За ними бросилась и их собака. К счастью, падение троицы остановили растущие ниже деревья, но самостоятельно выбраться они не смогли. Очевидцы вызывали спасателей.