Куйвашев поручил провести газ в частный сектор в Серове

В Серове к газу подключат больше 50 домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести газ в частный сектор на правом берегу Каквы в Серове до конца 2022 года. На это направят часть транша в 128 миллионов рублей, который выделил Единый оператор газификации, сообщает департамент информационной политики региона.

- Средства будут направлены на строительство газопроводов в Сухом Логу, Верхней Салде, Каменске-Уральском, Волчанске, Краснотуринске, Верх-Нейвинске, Ревде, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Также эти деньги пойдут на газификацию более 50 домов в Серове. Уральцы со своей стороны должны будут подготовиться к проведению ресурса. Им нужно закупить необходимое оборудование и подать заявку. Министр отметил, что при расстоянии от дома до газовой трубы до трех метров подключение будет выполнено в течении 30 дней, а от 3 до 15 метров – в течении 90 дней.