Tele2 улучшила качество связи в 75 населенных пунктах Свердловской области

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За отчетный период компания увеличила количество базовых станций в регионе на 12% и модернизировала 21% действующих объектов связи. Планомерная работа по обновлению сети позволяет предусмотреть рост потребления трафика и предоставлять качественные услуги мобильного интернета и голосовой связи на всей территории области.

Tele2 улучшила покрытие в 75 населенных пунктах области, в том числе в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменск-Уральске, Невьянске, Верхней Пышме, Алапаевске. Оператор модернизировал инфраструктуру в 20 районах области. Новое оборудование установлено в деревне Большая Тавра Красноуфимского округа, в селе Кочневское Белоярского городского округа, селе Петрокаменское Горноуральского городского округа, селе Скородумское Ирбитского района и других.

Отдельное внимание компания уделят местам активного роста интернет-трафика – спальным районам, местам массового посещения и туризма. Tele2 обеспечила устойчивый сигнал в торговых центрах «Дирижабль», Veer Mall, «Глобус», «Таганский ряд», «Академический» в Екатеринбурге, «Модный базар» в Первоуральске, а также бизнес-центре «Сити» и отеле Demidov Plaza в Нижнем Тагиле. Мобильный интернет теперь доступен на Олимпийской набережной в Екатеринбурге, ГЛК «Пильная» и «Уктус», в кемпинге «Три пескаря», на территории базы отдыха «Селен» в Верхней Пышме. Сеть оператора позволяет посетителям ТРЦ «Академический», Veer Mall, «Мега», а также отеля Hyatt Regency и аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге пользоваться всеми возможностями сети 4G.

Павел Ковальский, технический директор макрорегиона «Урал» Tele2:

«На сегодняшний день мобильный интернет 4G доступен на территории, где проживает 97,3% жителей Свердловской области. В топ-10 территорий, жители которых больше всего пользуются мобильным интернетом, вошли: Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Серовский район, Артемовский район, Сысертский район, Красноуфимск, Верхняя Пышма, Березовский».