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Общество6 июня 2022 5:18

Жители Екатеринбурга обратили внимание на странные камеры

Горожане приняли за них детектор параметров транспортного потока
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Цель детекторов - корректно определять загруженность магистралей города

Цель детекторов - корректно определять загруженность магистралей города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга обратили внимание на странные камеры на дублере Сибирского тракта. Автомобилисты решили, что они фиксируют нарушения ПДД, однако, как оказалось, это не так.

- Это не комплекс фотовидеофиксации, который фиксирует нарушения ПДД, а элемент интеллектуальной транспортной системы (ИТС) - детектор параметров транспортного потока, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании УГМК-Телеком, которая поставляет системы видеонаблюдения.

Цель этих детекторов - корректно определять загруженность магистралей города и своевременно корректировать планы координации работы светофорных объектов, чтобы в городе было меньше пробок.

Детектор измеряет такие параметры транспортного потока как скорость, состав, интенсивность. Всего таких приборов в Екатеринбурге более 100.

Напомним, в апреле в центре Екатеринбурга установили камеру нового типа, которая будет фиксировать непристегнутых водителей, отсутствие ближнего света фар и следить за полосой общественного транспорта. Комплекс фотофиксации появился на Ленина между Пушкина и 8 марта.