На Эльмаше обнаружили труп мужчины

Смерть мужчины не носит криминальный характер Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше, на Старых Большевиков, 3В, накануне вечером, 5 июня, обнаружили труп мужчины. Как рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшим оказался 52-летний житель Химмаша, работавший юристом в коммерческой фирме. По данным полиции, он упал с 23 этажа.

- В дежурную часть отдела полиции №14 УМВД по Екатеринбургу поступило тревожное сообщение в 19:16 от местной жительницы, услышавшей сильный хлопок. В тот момент она с ребенком находилась на детской площадке, - рассказал Валерий Горелых. - Обернувшись, увидела на тротуаре лежащего человека, упавшего с большой высоты. Неотложка, прибывшая на место ЧП, констатировала смерть мужчины.

На место приезжали родные погибшего. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области отметил, что в последнее время мужчина злоупотреблял алкоголем. Посмертной записки не оставлял. Его смерть не носит криминальный характер.

В СК по Свердловской области сообщили «КП-Екатеринбург», что по данному факту проводится проверка. Точная причина смерти мужчины будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.