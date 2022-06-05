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Общество5 июня 2022 14:23

Рэпер Баста откроет в Екатеринбурге ресторан

Он будет специализироваться на блюдах из мяса
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Прилетит ли на открытие ресторана в Екатеринбург сам музыкант, пока не известно.

Прилетит ли на открытие ресторана в Екатеринбург сам музыкант, пока не известно.

Фото: Кирилл Мишин

В Екатеринбурге в середине лета станет на один ресторан больше. Попробует свои силы на рынке общепита на Среднем Урале сеть рэпера Басты «FRANK by БАСТА», специализирующаяся на мясных блюдах.

- Планируем открытие ресторана «FRANK by БАСТА» в Екатеринбурге приблизительно в 20-х числах июля по адресу Малышева, 36, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор по маркетингу Кирилл Чистов.

Правда, пока неизвестно, будет ли принимать участие в открытии ресторана сам музыкант. Добавим, что рестораны сети уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Челябинске.