Рэпер Баста откроет в Екатеринбурге ресторан

Прилетит ли на открытие ресторана в Екатеринбург сам музыкант, пока не известно. Фото: Кирилл Мишин

В Екатеринбурге в середине лета станет на один ресторан больше. Попробует свои силы на рынке общепита на Среднем Урале сеть рэпера Басты «FRANK by БАСТА», специализирующаяся на мясных блюдах.

- Планируем открытие ресторана «FRANK by БАСТА» в Екатеринбурге приблизительно в 20-х числах июля по адресу Малышева, 36, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор по маркетингу Кирилл Чистов.

Правда, пока неизвестно, будет ли принимать участие в открытии ресторана сам музыкант. Добавим, что рестораны сети уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Челябинске.