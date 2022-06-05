В Екатеринбурге прошел Международный фестиваль барбекю

Запах жареного мяса два дня стоял на площади 1905 года. Фото: Федор Серков, екатеринбург.рф

В эти выходные в центре Екатеринбурга прошел Международный фестиваль барбекю. Кулинары два дня жарили мясо на площади 1905 года. Причем они не только угощали посетителей, но и соревновались сразу в нескольких чемпионатах.

В них участвовали профессиональные шеф-повара, юниоры и любители. А официанты состязались в умении обслуживать посетителей.

- Жемчужиной мероприятия стала традиционная «Сырная улица», - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Российские производители представили огромное количество самых разнообразных сортов кисломолочной продукции, а уральские гурманы их пробовали и покупали.

Добавим, что фестиваль барбекю проводится в Екатеринбурге уже 11 лет.