Ректор УрФУ предложил ограничить поступление в магистратуру областями наук

Виктор Кокшаров выступил на расширенном заседании Совета Российского Союза ректоров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве прошло расширенное заседание Совета Российского Союза ректоров. Обсуждали на ней развитие системы высшего образования в стране. Среди выступавших был и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. Он предложил не проводить «революцию в образовании», а заняться «тонкой настройкой системы образования». Это, по словам ректора, можно сделать в том числе через поправки в закон «Об образовании».

Также Виктор Кокшаров рассказал, что можно в вузах изменить систему поступления в магистратуру.

- Поступление в магистратуру наверное, надо ограничить областями наук, - сказал Виктор Кокшаров. - Понятно, что философ не должен на энергетическое машиностроение поступать. Это будет трата денег и времени. Но философ может поступить на политологию, на медиакоммуникации, куда угодно в рамках области «Гуманитарные науки».