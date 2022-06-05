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Общество5 июня 2022 12:55

Ректор УрФУ предложил ограничить поступление в магистратуру областями наук

Благодаря этому, например, философы-бакалавры смогут продолжить обучение только на факультетах гуманитарных наук
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Виктор Кокшаров выступил на расширенном заседании Совета Российского Союза ректоров.

Виктор Кокшаров выступил на расширенном заседании Совета Российского Союза ректоров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве прошло расширенное заседание Совета Российского Союза ректоров. Обсуждали на ней развитие системы высшего образования в стране. Среди выступавших был и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. Он предложил не проводить «революцию в образовании», а заняться «тонкой настройкой системы образования». Это, по словам ректора, можно сделать в том числе через поправки в закон «Об образовании».

Также Виктор Кокшаров рассказал, что можно в вузах изменить систему поступления в магистратуру.

- Поступление в магистратуру наверное, надо ограничить областями наук, - сказал Виктор Кокшаров. - Понятно, что философ не должен на энергетическое машиностроение поступать. Это будет трата денег и времени. Но философ может поступить на политологию, на медиакоммуникации, куда угодно в рамках области «Гуманитарные науки».