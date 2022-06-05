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Происшествия5 июня 2022 8:33

В Нижнем Тагиле женщина застряла в мусоропроводе

Вытаскивать ее пришлось спасателям
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Чтобы достать женщину, часть трубы пришлось демонтировать. Фото: Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила, vk.com/tagilskyspasatel

Чтобы достать женщину, часть трубы пришлось демонтировать. Фото: Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила, vk.com/tagilskyspasatel

Курьезное происшествие случилось в Нижнем Тагиле. В одном из домов на Ленинградском проспекте в мусоропроводе застряла... женщина. Она - жительница одной из квартир. Якобы она залезла в него, чтобы достать упавший туда телефон, а вот выбраться самостоятельно уже не смогла. Вызволять ее из мусоропроводного плена пришлось профессиональным спасателям.

- Бригаде спасателей пришлось частично демонтировать трубу мусоропровода и поднимать женщину оттуда при помощи альпинистского снаряжения, - уточняют в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила.

По предварительной информации, женщина не пострадала.

По предварительной информации, женщина не пострадала. Фото: Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила, vk.com/tagilskyspasatel

По предварительной информации, женщина не пострадала. Фото: Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила, vk.com/tagilskyspasatel