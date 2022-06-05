Екатеринбурженке, подобравшей на улице чужую банковскую карту, грозит шесть лет лишения свободы

Женщина признала свою вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга за помощью обратился местный житель. Мужчина пожаловался на то, что кто-то списал с его банковской карты больше шести тысяч рублей. При этом саму карточку пострадавший также найти не смог. Вскоре полицейские задержали подозреваемую.

- Ею оказалась 41-летняя жительница Екатеринбурга, нигде не работающая, ранее четыре раза судимая за кражу, а также незаконное приобретение и хранение наркотических средств, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Женщина пояснила, что нашла банковскую карту на улице, после чего воспользовалась ею, совершив несколько покупок в магазинах.

Теперь за кражу денег с чужого счета ей грозит до шести лет лишения свободы.