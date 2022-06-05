В понедельник в Екатеринбурге пройдет небольшой дождь

В первые дни новой рабочей недели лучше брать с собой зонт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с небольшого дождя. В понедельник синоптики обещают небольшие осадки ночью и облачность днем. Ветер будет юго-восточный скоростью до 4-9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +9...+11 градусов Цельсия. Днем +17...+19 градусов. Во вторник, 7 июня, погода будет похожая.

- Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем умеренный дождь, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС».

Ночью температура воздуха опустится до +8...+10 градусов, днем поднимется до +16...+18 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, скоростью до 4-9 метров в секунду.