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Общество5 июня 2022 4:41

В понедельник в Екатеринбурге пройдет небольшой дождь

Столбики термометров днем поднимутся до +19 градусов Цельсия
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В первые дни новой рабочей недели лучше брать с собой зонт.

В первые дни новой рабочей недели лучше брать с собой зонт.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с небольшого дождя. В понедельник синоптики обещают небольшие осадки ночью и облачность днем. Ветер будет юго-восточный скоростью до 4-9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +9...+11 градусов Цельсия. Днем +17...+19 градусов. Во вторник, 7 июня, погода будет похожая.

- Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем умеренный дождь, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС».

Ночью температура воздуха опустится до +8...+10 градусов, днем поднимется до +16...+18 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, скоростью до 4-9 метров в секунду.