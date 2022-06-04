Мошенница из Ревды обманула подростка

Силовики установили личность подозреваемой и задержали ее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде полицейские задержали 27-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве. Ее жертвой стал 17-летнй подросток, сообщает МО МВД России «Ревдинский».

- На одном из популярных сайтов частных объявлений он разместил информацию о продаже сотового телефона. На объявление откликнулась женщина, - говорится в сообщении.

Подросток встретился с покупательницей на улице Карла Кибкнехта. Женщина осмотрела телефон и согласилась купить его. Подросток обрадовался. Подозреваемая спросила, можно ли отправить деньги через мобильное приложение банка. Пострадавший согласился. При этом он не проверил поступление средств на карту и отдал злоумышленнице гаджет.

Этот инцидент произошел в конце 2021 года. Представители подростка обратились в полицию. Силовики установили личность подозреваемой и задержали ее. Злоумышленницей оказалась ранее судимая женщина. Она призналась в содеянном. На нее завели уголовное дело за мошенничество. Жительнице Ревды грозит до трех лет лишения свободы.