Свердловскую область на «Иннопроме» представят 20 компаний

Выставка пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выбрали 20 компаний, которые будут представлять регион на международной промышленной выставке «Иннопром» в 2022 году. Об этом сообщает департамент по информационной политике регионе.

-Возможность бесплатного экспонирования получили компании, которые производят импортозамещающую продукцию на территории Свердловской области в таких отраслях, как цифровое производство, металлообработка, энергетика, транспортное машиностроение, производство компонентов, - объяснил замгубернатора Дмитрий Ионин.

Среди компаний, которые будут представлять Средний Урал, «Ирс Лазер Технолоджи», «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика», «АЙ-ТОР», «Уралтехфильтр-Инжиниринг», «Завод ЭМА», «Свердловский инструментальный завод» и «Красногвардейский машиностроительный завод».

Выставка пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Подать заявку на бесплатное размещение могли любые уральские производственные компании. Стенд региона займет больше трех тысяч квадратных метров в павильоне. Кроме того, будут предоставлены три зала для мероприятий.

Напротив стенда Свердловской области разместится экспозиция Республики Казахстан. Вход на «Иннопром» будет бесплатным. Регистрация для участников уже стартовала.