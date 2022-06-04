На Урале выявили еще 180 случаев коронавируса

С начала пандемии коронавирусом заразились 444 988 уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки выявили еще 180 случаев заражения коронавирусом. Из них 28 приходятся на жителей Екатеринбурга, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также диагноз COVID-19 подтвердился у пациентов из Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Верхней Салды, Камышлова, Качканара, Краснотурьинска, Кушвы, Невьянска, Новой Ляли и других населенных пунктов Свердловской области.

С начала пандемии коронавирусом заразились 444 988 уральцев. Из них полностью вылечиться удалось 432 289 жителей региона. За прошедший день из больниц выписали 253 свердловчанина.

Кроме того, за минувшие сутки не выявили ни один случай смерти на Урале. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 10 748 жителей области.