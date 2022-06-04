На Урале начали обустраивать новый туристический маршрут длиной 100 километров

Маркировка поможет обеспечить безопасность туристов, обозначая труднопроходимые места и перенаправляя на более легкие пути. Фото: департамент информационной политики Свердловской политики

В Свердловской области началось обустройство нового туристического маршрута «Сысертская сотня». Маркировка началась на участке от деревни Космакова до поселка Верхняя Сысерть. Опознавательные знаки нанесут на 22 километра маршрута, а общая протяженность тропы составит 100 километров, сообщает департамент информационной политики.

- Основная задача маркированных маршрутов – максимально облегчить ориентацию на местности. Тропа будет проходить через основные достопримечательности и природные объекты в Сысертском городском округе, - рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Помимо этого, маркировка поможет обеспечить безопасность туристов, обозначая труднопроходимые места и перенаправляя на более легкие пути. Уже после нанесения знаков начнется благоустройство маршрута.

«Сысертская сотня» пройдет через природный парк «Бажовские места», креативный кластер «На заводе», фермерские хозяйства, вершины гор и местные озера. Это будет единственный в Свердловской области кольцевой велопешеходный маршрут.