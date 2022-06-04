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Общество4 июня 2022 9:42

В Екатеринбурге на Плотинке готовят к отправке на Донбасс 40 тонн воды

В Екатеринбурге на Плотинке готовят к отправке на Донбасс 40 тонн воды
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Волонтерам удалось собрать около 40 тонн воды. Фото: telegram-канал «Формула жиzни»

Волонтерам удалось собрать около 40 тонн воды. Фото: telegram-канал «Формула жиzни»

В Екатеринбурге на Плотинке началась загрузка питьевой воды для отправки на Донбасс. Акция «Формула жиzни» проходит по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Он также помогает загружать бутыли.

- С 9 апреля по 3 июня екатеринбуржцами собрано порядка 40 тонн воды и около полумиллиона рублей, - сообщает городская епархия.

В том числе 1,3 тысячи литров воды привезли уральские спасатели.

Акция проходила с 9 апреля по 3 июня. Фото: telegram-канал «Формула жиzни»

Акция проходила с 9 апреля по 3 июня. Фото: telegram-канал «Формула жиzни»

Ранее митрополит Евгений призвал помочь жителям Донбасса с водой, которая нужна мирным жителям, российским военнослужащим и силам ДНР и ЛНР. По словам архиерея, он не раз в общался с жителями Донбасса, и они сетовали на нехватку простой питьевой воды.

Волонтеры с 9 апреля до 3 июня принимали воду на площади Труда у памятника основателям Екатеринбурга в белой палатке по адресу. Принимались бутыли емкостью 1 и 5 литров.