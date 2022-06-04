«Уральские авиалинии» получат 528 млн рублей на возврат денег за билеты

Деньги авиакомпания сможет получить в июне-начале июля 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральским авиалиниям» выделят 528 миллионов рублей на возврат денег клиентам за билеты по отмененным рейсам. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

- Всего на участие в отборе поступило 27 заявок. Победители — 20 авиакомпаний, которым будут предоставлены из федерального бюджета субсидии, - говорится в сообщении.

Деньги авиакомпания сможет получить в июне-начале июля 2022 года. Это будет возможно после заключения соответствующих договоров с Росавиацией.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор Свердловской области готовит коллективный иск к компании «Уральские авиалинии» из-за массовой отмены рейсов. Поводом стали многочисленные жалобы горожан, которые не смогли улететь, имея на руках билеты. При этом деньги пассажирам не возвращают.